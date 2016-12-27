На двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею в черзі очікують по 300 автомобілів

Станом на ранок 27 грудня перед двома пунктами пропуску – "Рава-Руська" та "Краковець" – в черзі стоять по 300 автомобілів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Ще 250 автомобілів очікують своєї черги на пункті пропуску "Шегині", а 200 – "Смільниця".

На решті пунктів пропуску між Україною та Польщею в черзі від 40 до 100 автівок.

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Слід зазначити, Держприкордонслужба вирішила провести експеримент на пункті пропуску "Краковець", що на кордоні з Польщею. З 22 грудня перед самим пунктом пропуску для автівок учасників малого прикордонного руху виокремили додаткову смугу.