На eSPORTconf Ukraine виступить менеджер eSports-команди FlipSid3 Tactics Віталій Огієнко

22 лютого на eSPORTconf Ukraine виступить менеджер кіберспортивної команди FlipSid3 Tactics Віталій toyo_dj Огієнко.

Тема доповіді: "е-Sports і традиційні види спорту. Спільні риси та відмінності. Партнерство, спонсорство, вплив на бізнес".

FlipSid3 Tactics (F3) – північноамериканська мультигеймінгова кіберспортивна організація, утворена в 2013 році. У 2015-му F3 підписала склад з CS: GO з України, який зараз одноосібно представляє організацію на змаганнях з цієї дисципліни (раніше були один південноафриканський і три шведських колективи).

Команда бере активну участь в найбільших світових змаганнях. За останніми даними порталу HLTV.org, FlipSid3 займає 15-у позицію в рейтингу професійних команд з CS: GO. Серед останніх досягнень колективу:

24 січня 2017 року – місце №16 на ELEAGUE Major 2017 (Major), отримали $8 750;

місце №16 на ELEAGUE Major 2017 (Major), отримали $8 750; 15 січня 2017 року – перемога на DreamHack Leipzig (Major) 2017, виграш – $50 тис.;

перемога на DreamHack Leipzig (Major) 2017, виграш $50 тис.; 1 жовтня 2016 року – 2-е місце на Adrenaline Cyber League (Major), призові – $25 тис.;

2-е місце на Adrenaline Cyber League (Major), призові $25 тис.; 10 вересня 2016 року – місце №6 на StarLadder i-League StarSeries Season 2 (Premier), виграли $10 тис.;

місце №6 на StarLadder i-League StarSeries Season 2 (Premier), виграли $10 тис.; 13 липня 2016 року – місце №12 на ELEAGUE Season 1 (Premier), заробили $40 тис.

Віталій Огієнко насамперед відповідає за спонсорські угоди команди. Серед спонсорів кіберспортивної організації зазначені:

Twitch;

eSports Pools;

Sennheiser;

ZOWIE;

Raven та ін.

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