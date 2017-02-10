На eSPORTconf Ukraine виступить менеджер eSports-команди FlipSid3 Tactics Віталій Огієнко

22 лютого на eSPORTconf Ukraine виступить менеджер кіберспортивної команди FlipSid3 Tactics Віталій toyo_dj Огієнко.
Тема доповіді: "е-Sports і традиційні види спорту. Спільні риси та відмінності. Партнерство, спонсорство, вплив на бізнес".
FlipSid3 Tactics (F3) – північноамериканська мультигеймінгова кіберспортивна організація, утворена в 2013 році. У 2015-му F3 підписала склад з CS: GO з України, який зараз одноосібно представляє організацію на змаганнях з цієї дисципліни (раніше були один південноафриканський і три шведських колективи).
Команда бере активну участь в найбільших світових змаганнях. За останніми даними порталу HLTV.org, FlipSid3 займає 15-у позицію в рейтингу професійних команд з CS: GO. Серед останніх досягнень колективу:
Віталій Огієнко насамперед відповідає за спонсорські угоди команди. Серед спонсорів кіберспортивної організації зазначені:
На eSPORTconf Ukraine 2017 у Києві обговорять найактуальніші питання кіберспортивного бізнесу в країні та світі в цілому. Купуйте квитки тут.