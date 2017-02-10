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На eSPORTconf Ukraine виступить менеджер eSports-команди FlipSid3 Tactics Віталій Огієнко

12:01, сьогодні 36 Читать новость на русском
Менеджер eSports-команди FlipSid3 Tactics Віталій Огієнко
Менеджер eSports-команди FlipSid3 Tactics Віталій Огієнко

22 лютого на eSPORTconf Ukraine виступить менеджер кіберспортивної команди FlipSid3 Tactics Віталій toyo_dj Огієнко.

Тема доповіді: "е-Sports і традиційні види спорту. Спільні риси та відмінності. Партнерство, спонсорство, вплив на бізнес".

FlipSid3 Tactics (F3) північноамериканська мультигеймінгова кіберспортивна організація, утворена в 2013 році. У 2015-му F3 підписала склад з CS: GO з України, який зараз одноосібно представляє організацію на змаганнях з цієї дисципліни (раніше були один південноафриканський і три шведських колективи).

Команда бере активну участь в найбільших світових змаганнях. За останніми даними порталу HLTV.org, FlipSid3 займає 15-у позицію в рейтингу професійних команд з CS: GO. Серед останніх досягнень колективу:

  • 24 січня 2017 року місце №16 на ELEAGUE Major 2017 (Major), отримали $8 750;
  • 15 січня 2017 року перемога на DreamHack Leipzig (Major) 2017, виграш $50 тис.;
  • 1 жовтня 2016 року 2-е місце на Adrenaline Cyber League (Major), призові $25 тис.;
  • 10 вересня 2016 року місце №6 на StarLadder i-League StarSeries Season 2 (Premier), виграли $10 тис.;
  • 13 липня 2016 року місце №12 на ELEAGUE Season 1 (Premier), заробили $40 тис.

Віталій Огієнко насамперед відповідає за спонсорські угоди команди. Серед спонсорів кіберспортивної організації зазначені:

  • Twitch;
  • eSports Pools;
  • Sennheiser;
  • ZOWIE;
  • Raven та ін.

На eSPORTconf Ukraine 2017 у Києві обговорять найактуальніші питання кіберспортивного бізнесу в країні та світі в цілому. Купуйте квитки тут.

Теги: Київ
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