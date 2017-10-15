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На Гонконг насувається тихоокеанський тайфун "Ханун"

10:32, сьогодні 242 Читать новость на русском
На Гонконг насувається тихоокеанський тайфун
На Гонконг насувається тихоокеанський тайфун "Ханун" / Фото з відкритих джерел

У Гонконзі оголошено штормове попередження у зв'язку з наближенням потужного тайфуну "Ханун".

Про це повідомляє метеослужба Гонконгу.

За словами синоптиків, тайфун має пройти у 200 кілометрах від Гонконгу – пройде сильний прилив, який викличе повінь в деяких низинних районах регіону. Небезпеку тайфуну "Ханун" оцінюють у 8 балів з 10 можливих.

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Максимальна сила вітру в епіцентрі тайфуну досягала 20 метрів за секунду. В неділю, 15 жовтня, тайфун буде рухатись у північно-західному напрямку і може досягнути східного узбережжя провінції Хайнань або пройти повз провінції і завдати шкоди північній частині В'єтнаму.

Теги: Стихійні лиха Погода В'єтнам Китай
Джерело: 24 Канал
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