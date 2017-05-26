На Харківщині п’яний чоловік скоїв ДТП з поліцією: фото

На Харківщині затримали чоловіка, який спровокував ДТП з автомобілем правоохоронців.

Про це повідомили у Відділ комунікації поліції Харківської області.

Подія сталася 25 травня під час переслідування працівниками сектору реагування патрульної поліції Дергачівського відділу поліції автомобіля-правопорушника. Як розповіли правоохоронці, нетверезий чоловік їхав за кермом позашляховика без номерних знаків. Побачивши поліцейських, автомобіль швидко зрушив з місця.

Щоб зупинити авто, поліцейські почали переслідування. Водій автомобіля різко зупинив позашляховик посеред дороги і почав рухатися назад, таким чином зіткнувшись з правоохоронцями.

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У результаті одного з поліцейських доставили до харківської лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку. Наразі медики оцінюють стан його здоров'я як задовільний.

Правоохоронці з’ясували, що за кермом позашляховика був 35-річний житель Харкова. Щодо нього відкрили справу.