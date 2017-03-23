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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

На Харківщині сформовано 6 евакуаційних пунктів

13:09, сьогодні 37 Читать новость на русском
Допомога мешканцям Балаклії
Допомога мешканцям Балаклії / facebook.com

У місті Балаклія та прилеглих селах Вербівка і Яковенкове працівники ДСНС продовжують евакуацію населення. Наразі задіяно 74 автобуси та 24 карети швидкої медичної допомоги, евакуйовано 19 тисяч людей.

У Балаклії працюють 330 рятувальників, задіяно 55 одиниць техніки, повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, до якого залучено близько 500 осіб. Керує штабом голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

За оперативною інформацією, загиблих і постраждалих на місці події немає. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту. На залізничній станції “Шебелинка” чергують два пожежні потяги. Охорону правопорядку забезпечують представники Національної поліції України,
– повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський.

Також відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорили першочергові заходи для захисту населення від наслідків вибуху.

Читайте також: Експерт розповів про причини вибуху складу з боєприпасами

Нагадаємо, що вночі 23 березня на військовому складі у місті Балаклія виникла пожежа, яка спричинила детонацією боєприпасів. Наразі на Харківщині призупинено рух транспорту, припинено газопостачання.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос причиною пожежі назвав диверсію. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.

Теги: Україна Вибух на військових складах у Балаклії Харків Надзвичайний стан ДСНС
Джерело: 24 Канал
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