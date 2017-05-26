На Харківщині впіймали банду небезпечних злочинців: відео

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На Харківщині затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, які погрозами та насильством забирали майно громадян.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
До складу злочинного угруповання входили п’ятеро мешканців Харківської та Київської областей у віці від 30 до 60 років. При цьому ватажка бандформування протягом 25 років неодноразово притягали до кримінальної відповідальності за інші злочини. Окрім того, ві певний час тренував бійців "Оплоту".
Співробітники спецслужби встановили причетність затриманих до декількох фактів викрадання мешканців Харківщини для вимагання грошей або переоформлення майна.
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За інформацією СБУ, дії угруповання координувалися спецслужбами РФ для дестабілізації обстановки на території регіону.
Щодо них відкрили кримінальні провадження.