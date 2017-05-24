На Херсонщині фіскала викрили на хабарі: фото

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Служба безпеки України затримала на хабарі начальника одного з відділень фіскальної служби Херсонщини.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Податківець вимагав у депутата однієї з районних рад Херсонщини тисячу доларів за не притягнення його до адміністративної відповідальності за внесення недостовірних даних до декларації про майновий стан. За цю суму зловмисник також обіцяв не повідомляти правоохоронні органи про викритий факт.
Податківця затримали під час отримання всієї суми хабара. Щодо нього відкрили кримінальне провадження.
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