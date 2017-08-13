На Херсонщині провели конкурс краси серед кавунів

На Херсонщині обирали кавуна-красеня. Головний критерій – вага. Кавуновий фестиваль "Солодке диво" відбувся у містечку Гола Пристань.

Фестиваль "Солодке диво" – це своєрідний бренд Херсонщини. Його проводять вже вчотирнадцяте. Для фермерів кавунове свято – можливість показати досягнення за рік. Як обрати найстигліший, тут знає кожен учасник.

Для нарізання кавуна існують спеціальні знаряддя. Супер-ніж вигадали італійці. А ще з кавуна можна приготувати близько двох десятків страв. І навіть херсонську текілу.

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Щоправда поласувати кавуном цьогоріч українці зможуть недовго. Фермери кажуть, багато солодкої ягоди вигоріло на полях через аномальну спеку.

Всі хочуть кавуна, але вже все, сезон кавуна скінчився. Єдина надія на північні райони Херсонщини,

– розповів голова фермерського господарства Юрій Покотилов.

Кавун-переможець важить лише 17 кілограмів. В минулі роки на фестивалі фіксували значно більші рекорди.