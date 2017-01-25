На Херсонщині заморили голодом понад 80 тисяч курей

В Вірівці власники птахофабрики замордували голодом 82 тисячі курей. Тепер ситуація, яку тривалий час ігнорували і господарі, і чиновники, загрожує екологічною катастрофою селу.

Тисячі мертвих курячих тушок – так тепер виглядає одна з найбільших птахофабрик Херсонщини. Працівники впевнені, що хвороби тут ні до чого.

Власниця перестала годувати птицю з 10 грудня, і вони в нас повиздихали з голоду і холоду,

– розповіла працівниця птахофабрики Ірина Краснонос.

Проблеми на підприємстві почалися півроку тому. Саме стільки люди не отримують зарплату. Через борги птахофабрику відімкнули від світла. Власники, які живуть у Харкові, ситуацію проігнорували. На місці є лише керівник, який усю провину перекладає на господарів.

Втрутитись у ситуацію люди закликали місцевих чиновників, але безрезультатно. Так само марним було звернення до ветеринарної служби. Лише коли скандал набув розголосу, на місце приїхали ветеринари, аби взяти аналізи у загиблої птиці.

Хто відповідатиме за пташиний концтабір, поки не відомо. Адже кримінальне провадження відкрили лише за невиплату зарплати. Не відомо також, хто прибиратиме пташині трупи. Зараз падаль валяється на підприємстві, яке розташоване поряд із селом.

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