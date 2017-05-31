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На Херсонщині зареєстровано випадок ботулізму

21:09, сьогодні 123 Читать новость на русском

Уже 4 випадок ботулізму зареєстровано в Україні цього тижня. Зараз за життя постраждалої 32 річної жінки борються медики на Херсонщині. Як і загиблий киянин, і ще двоє постраждалих з такими ж симптомами, пацієнтка вживала в’ялену рибу.

Рибу в супемаркеті "Фреш" Наталя з чоловіком придбали 23 травня. Ввечері родина поласувала купленим, а на ранок 32-річній жінці стало погано. Втім, першого разу сісти у швидку вона відмовилася.

Постраждалу госпіталізували уже коли вона почала задихатися. Нестача кисню – одна із основних ознак ботулізму.

В анаеробних умовах кластурідія ботулізму виробляє токсин, який вражає довгастий мозок, в результаті цього наступає параліч діафрагми. В результаті паралічу розвивається дихальна недостатність,
– розповів лікар-анестезіолог Херсонської клінічної лікарні Дмитро Гак.

Зараз жінка при свідомості, її стан стабільний, але вкрай тяжкий. Медики поки не ризикують відімкнути Наталю від апарату штучного дихання.

Незабаром пацієнтку переведуть до інфекційної лікарні. Гроші на медикаменти збирають рідні та близькі жінки. Частину суми також виділила міська рада.

Чи позиватимуться Наталя або її родичі до суду відносно супермаркету, який продав смертельно небезпечну їжу, поки не відомо. Спілкуватися на камеру родина відмовляється.

Читайте також: Смертельний ботулізм: у Києві заборонили продаж риби

Теги: Україна Херсон епідемія Лікування
Джерело: 24 Канал
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