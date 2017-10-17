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На хвилі секс-скандалу Гарві Вайнштейна планують виключити з Гільдії продюсерів США

14:25, сьогодні 153 Читать новость на русском
Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейн / Фото з відкритих джерел

Престижна Гільдія продюсерів США може виключити скандального кінопродюсера Гарві Вайнштейна зі свого складу, якщо той до 6 листопада не представить пояснення звинуваченням про його сексуальні домагання.

Про це повідомляють на Slate.

У Вайншетйна ще є можливість представити колегам пояснення з приводу висунутих йому звинувачень. Самі ж члени Гільдії продюсерів Америки одноголосно висловилися за те, щоб розпочати процедуру виключення.

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Зазначається, що рішення прийняла група тих, що голосували, що складалися з 20 жінок і 18 чоловіків. Загалом, Гільдія продюсерів нараховує понад 5 тисяч представників кіноіндустрії, телебачення і нових медіа, а також нещодавно творила спеціальну групу для боротьби з сексуальними домаганнями та розслідування подібних випадків.


Гарві Вайнштейн

На початку скандалу Вайнштейна одразу вигнали з престижної Британської академії кіно і телебачення та з компанії Miramax Films, співзасновником якої він був.

До слова, Гільдія продюсерів США − це неприбуткова асоціація, що представляє, захищає та підтримує телевізійних продюсерів, продюсерів фільмів та продюсерів нових медіа у США. АГП проводить багато важливих заходів, зокрема щорічну церемонію вручення власних нагород.

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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