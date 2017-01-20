На інавгурації Трампа будуть присутні представники 5 фракцій ВР

На інавгурації Дональда Трампа будуть присутні українські нардепи як нинішнього, так і попереднього скликань.

Таку заяву зробив політичний радник Олександр Колодій у ефірі одного з українських телеканалів.

"Представники України є. Здебільшого, скажу, люди публічні, представники депутатського корпусу нинішнього скликання та попередніх у тому числі. З нинішнього складу парламенту є представники як мінімум 5 фракцій", – зазначив він.

Зауважимо, що Колодій з міркувань конфіденційності відмовився називати прізвища "доти, поки самі політики не захочуть себе визначити".

Щоправда політичний радник очікує, що Україну інавгурації Трампа представлятимуть ще більше людей.

"Це велика честь для тих, кого запросили, хто зміг приїхати та бути присутнім на інавгурації. Це так звана презентація нової команди, яка 21 січня буде займати Білий дім", – додав фахівець.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на інавгурації Дональда Трампа очікується велика кількість українських посадовців. Зокрема, з нардепів захід відвідають Оксана Білозір та Валерій Карпунцов, що входять до складу БПП.