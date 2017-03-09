На InnoTech розкажуть, чому в Microsoft називають освіту валютою майбутнього

Керівник освітніх програм Microsoft в країнах Центральної та Східної Європи. Ольгу Свириденко стала спікером конференції міжнародного форуму InnoTech 2017.

На даний момент фахівець працює з 33 країнами Європи, впроваджуючи програми компанії Microsoft з метою надання можливості учням, студентам і вчителям досягати значних результатів.

"Ми надаємо учням і педагогам нові можливості творити й ділитися, викладати й вивчати через дослідження, адаптуватися до індивідуальних навчальних потреб, щоб вони могли створювати, проектувати, винаходити й будувати за допомогою технологій", – говорять в Microsoft.

Серед найуспішніших проектів:

"Програма педагог-експерт Microsoft";

"Інноваційні школи Microsoft";

"Програма підтримки викладачів";

"Спільнота Microsoft Educator".

Під час конференції спікер представить блок "Інновації в освіті". Тема доповіді Ольги Свириденко – "Освіта як валюта майбутнього".

Дізнайся більше про освіту майбутнього на форумі InnoTech 2017.