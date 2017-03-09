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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

На InnoTech розкажуть, чому в Microsoft називають освіту валютою майбутнього

16:25, сьогодні 44 Читать новость на русском
Ольга Свириденко на InnoTech
Ольга Свириденко на InnoTech

Керівник освітніх програм Microsoft в країнах Центральної та Східної Європи. Ольгу Свириденко стала спікером конференції міжнародного форуму InnoTech 2017.

На даний момент фахівець працює з 33 країнами Європи, впроваджуючи програми компанії Microsoft з метою надання можливості учням, студентам і вчителям досягати значних результатів.

"Ми надаємо учням і педагогам нові можливості творити й ділитися, викладати й вивчати через дослідження, адаптуватися до індивідуальних навчальних потреб, щоб вони могли створювати, проектувати, винаходити й будувати за допомогою технологій", говорять в Microsoft.

Серед найуспішніших проектів:

  • "Програма педагог-експерт Microsoft";
  • "Інноваційні школи Microsoft";
  • "Програма підтримки викладачів";
  • "Спільнота Microsoft Educator".

Під час конференції спікер представить блок "Інновації в освіті". Тема доповіді Ольги Свириденко "Освіта як валюта майбутнього".

Дізнайся більше про освіту майбутнього на форумі InnoTech 2017.

Теги: Київ
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