На InnoTech розкажуть, чому в Microsoft називають освіту валютою майбутнього

Керівник освітніх програм Microsoft в країнах Центральної та Східної Європи. Ольгу Свириденко стала спікером конференції міжнародного форуму InnoTech 2017.
На даний момент фахівець працює з 33 країнами Європи, впроваджуючи програми компанії Microsoft з метою надання можливості учням, студентам і вчителям досягати значних результатів.
"Ми надаємо учням і педагогам нові можливості творити й ділитися, викладати й вивчати через дослідження, адаптуватися до індивідуальних навчальних потреб, щоб вони могли створювати, проектувати, винаходити й будувати за допомогою технологій", – говорять в Microsoft.
Серед найуспішніших проектів:
Під час конференції спікер представить блок "Інновації в освіті". Тема доповіді Ольги Свириденко – "Освіта як валюта майбутнього".
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