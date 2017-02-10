На InnoTech Ukraine ізраїльський бізнесмен розповість, якими будуть міста майбутнього

У Києві на третій інноваційній виставці-конференції InnoTech Ukraine 2017, яка відбудеться 7-8 квітня, виступить успішний ізраїльський підприємець, інвестор і менеджер Денис Виноградський.
Тема спікера: "Smart City – місто майбутнього".
Денис Виноградський реалізував багато успішних проектів у галузі інтернет-маркетингу, рітейлу та автоматизації. У 2012-му взявся за короткострокову оренду квартир, запровадивши для оптимізації бізнес-процесів систему управління ресурсами підприємства – ERP.
Зараз компанія ізраїльського підприємця розробляє технологію "Розумний будинок" та інтегрує передові рішення в квартири для довготривалої та короткотривалої оренди.
Досвід роботи спікера:
На конференції InnoTech Ukraine Денис Виноградський розповість про концепцію створення розумного міста.
Тези виступу:
Головний міжнародний форум інноваційних технологій в Україні – InnoTech Ukraine 2017 – відбудеться 7-8 квітня на території ВДНГ в павільйоні №3. Програма події включатиме галузеву конференцію, виставку передових технологій, зустріч інвесторів і розробників, майстер-класи від провідних експертів країни і безліч інших активностей.