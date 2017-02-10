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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

На InnoTech Ukraine ізраїльський бізнесмен розповість, якими будуть міста майбутнього

14:38, сьогодні 63 Читать новость на русском
Інвестор і менеджер Денис Виноградський
Інвестор і менеджер Денис Виноградський

У Києві на третій інноваційній виставці-конференції InnoTech Ukraine 2017, яка відбудеться 7-8 квітня, виступить успішний ізраїльський підприємець, інвестор і менеджер Денис Виноградський.

Тема спікера: "Smart City – місто майбутнього".

Денис Виноградський реалізував багато успішних проектів у галузі інтернет-маркетингу, рітейлу та автоматизації. У 2012-му взявся за короткострокову оренду квартир, запровадивши для оптимізації бізнес-процесів систему управління ресурсами підприємства ERP.

Зараз компанія ізраїльського підприємця розробляє технологію "Розумний будинок" та інтегрує передові рішення в квартири для довготривалої та короткотривалої оренди.

Досвід роботи спікера:

  • CEO та засновник MIG robotics;
  • президент Startup Association Israel-Ukraine;
  • CEO, засновник і власник ресурсу Papartment.com;
  • директор ресурсу ARENDAIZRAIL.com;
  • засновник і СЕО KRATKOSROCHKA.com.

На конференції InnoTech Ukraine Денис Виноградський розповість про концепцію створення розумного міста.

Тези виступу:

  • що являє собою розумне місто або район;
  • застосування передових технологій (аквапоніка, Інтернет речей, блокчейн і т.д.) в інфраструктурі;
  • особливості впровадження інноваційного транспорту (наприклад, Hyperloop);
  • енергоефективність розумних міст;
  • портрет реального мешканця смарт-міста;
  • хто фінансуватиме таку інфраструктуру та керуватиме нею.

Головний міжнародний форум інноваційних технологій в Україні – InnoTech Ukraine 2017 відбудеться 7-8 квітня на території ВДНГ в павільйоні №3. Програма події включатиме галузеву конференцію, виставку передових технологій, зустріч інвесторів і розробників, майстер-класи від провідних експертів країни і безліч інших активностей.

Теги: Київ Інвестиції
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