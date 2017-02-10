На InnoTech Ukraine ізраїльський бізнесмен розповість, якими будуть міста майбутнього

У Києві на третій інноваційній виставці-конференції InnoTech Ukraine 2017, яка відбудеться 7-8 квітня, виступить успішний ізраїльський підприємець, інвестор і менеджер Денис Виноградський.

Тема спікера: "Smart City – місто майбутнього".

Денис Виноградський реалізував багато успішних проектів у галузі інтернет-маркетингу, рітейлу та автоматизації. У 2012-му взявся за короткострокову оренду квартир, запровадивши для оптимізації бізнес-процесів систему управління ресурсами підприємства – ERP.

Зараз компанія ізраїльського підприємця розробляє технологію "Розумний будинок" та інтегрує передові рішення в квартири для довготривалої та короткотривалої оренди.

Досвід роботи спікера:

CEO та засновник MIG robotics;

президент Startup Association Israel-Ukraine;

CEO, засновник і власник ресурсу Papartment.com;

директор ресурсу ARENDAIZRAIL.com;

засновник і СЕО KRATKOSROCHKA.com.

На конференції InnoTech Ukraine Денис Виноградський розповість про концепцію створення розумного міста.

Тези виступу:

що являє собою розумне місто або район;

застосування передових технологій (аквапоніка, Інтернет речей, блокчейн і т.д.) в інфраструктурі;

особливості впровадження інноваційного транспорту (наприклад, Hyperloop);

енергоефективність розумних міст;

портрет реального мешканця смарт-міста;

хто фінансуватиме таку інфраструктуру та керуватиме нею.

Головний міжнародний форум інноваційних технологій в Україні – InnoTech Ukraine 2017 – відбудеться 7-8 квітня на території ВДНГ в павільйоні №3. Програма події включатиме галузеву конференцію, виставку передових технологій, зустріч інвесторів і розробників, майстер-класи від провідних експертів країни і безліч інших активностей.