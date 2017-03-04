На картах Google з’явився острів, де живе Кінг-Конг

На Google Maps офіційно з’явилась позначака "Острів Черепа" – вигадане місто із фільма про велетня Кінг-Конга.

Цей об’єкт з’явився на півдні Тихого океану та став своєрідною рекламою фільму "Конг: Острів черепа", який невдовзі вийде на світові екрани.

Як і до реальних географічних об'єктів на Google Maps, Острів Черепа можна оцінити за п'ятибальною шкалою. Зараз його рейтинг становить 3,6. До того ж, кожен може залишити свій відгук після відвідин цього містичного острова.

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Зараз під Островом черепа понад 6 тисяч коментарів та відгуків про позитивну чи негативну подорож до країни Кінг-Конга.