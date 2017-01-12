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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

На кінець року в Україні буде не більше 75 банків

00:52, сьогодні 98 Читать новость на русском
Банк
Банк / prots

Екс-заступник голови Національного банку Владислав Рашкован прогнозує, що кількість банків в Україні на кінець року буде не більше 75-80 проти 95 зараз.

На його думку, частка найбільших 20 банків збільшиться до 92-93% всіх активів, частка другої групи локальних банків зменшиться до 2-2,5%. До того ж, за прогнозами екс-заступника голови НБУ, частка іноземних і державних банків (з урахуванням націоналізованого "Привату") буде і далі зростати (до 82-85%), а місцевих і – знижуватися.

Про це Рашкован написав у соціальній мережі Facebook.

Невеликий прогноз розвитку банківської системи в 2017. Кількість банків на кінець року буде не більше 75-80 проти 95 зараз. Частина невеликих банків буде закрита через недокапіталізацію, частина заморожених банків самоліквідується, інші об'єднаються. 5-6 максимум угод злиття банків у другій половині року - це, якщо домовляться власники,
– написав Рашкован.

Нових іноземних банків не буде, але угоди купівлі активів банків триватимуть (здебільшого в рамках стратегії виходу російських банків).

Теги: Україна гроші Банки
Джерело: 24 Канал
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