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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Київ насувається штормовий вітер: як поводитись, щоб уникнути трагедії

12:13, сьогодні 1184 Читать новость на русском
У Києві прогнозують грози
У Києві прогнозують грози / Фото з відкритих джерел

У другій половині 5 червня у Києві прогнозують посилення вітру та навіть шквали до 15-20 м/с. Також після обіду у столиці пройдуть сильні грози.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Така погода протримається до кінця доби.

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Отож варто пам’ятати про кілька порад щодо поведінки під час грози.

Вдома щільно зачинити усі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

Якщо гроза застала вас на вулиці:

тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

спробуйте сховатись у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникайте місць поблизу великих дерев, особливо тополь.

Теги: Україна Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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