На Київ насувається штормовий вітер: як поводитись, щоб уникнути трагедії

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У другій половині 5 червня у Києві прогнозують посилення вітру та навіть шквали до 15-20 м/с. Також після обіду у столиці пройдуть сильні грози.
Про це повідомили у прес-службі КМДА.
Така погода протримається до кінця доби.
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Отож варто пам’ятати про кілька порад щодо поведінки під час грози.
Вдома щільно зачинити усі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
Якщо гроза застала вас на вулиці:
тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
спробуйте сховатись у найближчому приміщенні або природному укритті;
уникайте місць поблизу великих дерев, особливо тополь.