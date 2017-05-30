На Київ насуваються грози та шквали

У вівторок, 30 травня, в Києві та області очікуються грози та потужний вітер. Негода насунеться на область вже в найближчу годину.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України. "За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня по Києву та області грози, місцями шквали 15-20 м/с", – мовиться у повідомленні. Читайте також: Не ховайте теплі речі. В Україні знову зміниться погода