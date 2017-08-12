На Київщині колоритно відзначили свято меду: з'явилось відео

Українські пісні, народні обряди, вінки та кошики з фруктами і багато меду. Цими вихідними у Національному музеї народної архітектури і побуту в Пирогово проводять свято меду до Маковія. Розказують і показують, як свято врожаю відзначали наші предки.

Артисти з народних колективів зазивають охочих на Співоче поле. Тут вам і міні-концерт і майстер-клас: розкажуть та покажуть, як колись українці відзначали свята врожаю – Маковія та Яблуневий спас. Зокрема, пояснюють, для чого плели традиційні букети – маковійчики, які ще треба освятити у церкві.

"Це все в легендах до нас передається. Потім церква це об'єднала. У нас будь-яке свято взяти має язичницький корінь. Кажуть, що Спас – це бог Велес, бог плодів", – розповіла етнограф Національного музею архітектури та побуту України Ніна Зозуля.

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Відвідувачів свята меду на Співочому полі сьогодні було небагато – нинішня спека внесла корективи. Але висока температура не злякала іноземних туристів, які від українського фольклору просто у захваті.

"Наші діти взагалі такого не бачили. Ходять тут, роззявивши рота", – поділилась враженнями сім'я з Ізраїлю.

У серпні українці відзначають 3 свята врожаю: 14 – Маковія, 19 – Яблуневий другий спас, або Преображення Господнього. Він вважається найбільшим святом. І вже наприкінці місяця – третій Хлібний чи Горіховий спас. Традиційно, саме до цього свята в українців закінчувались жнива.