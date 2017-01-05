На Київщині лоб в лоб зіткнулась вантажівка і рейсовий автобус

На Київщині в селі Погреби Броварського району сталось зіткнення автомобіля "МАН" і рейсового автобуса "Богдан".
Як повідомили в прес-службі ГУ ГСЧС України в Київській області, внаслідок ДТП постраждали 5 людей.
Правоохоронці припускають, що водій "МАН" не впорався з керуванням і протаранив маршрутку.
Всіх постраждалих госпіталізували, про стан їх здоров’я поки не повідомляється.
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Щоб уникнути загорання, рятувальники також ліквідували розлив палива з баку автобуса.
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