На Київщині лоб в лоб зіткнулась вантажівка і рейсовий автобус

На Київщині в селі Погреби Броварського району сталось зіткнення автомобіля "МАН" і рейсового автобуса "Богдан".

Як повідомили в прес-службі ГУ ГСЧС України в Київській області, внаслідок ДТП постраждали 5 людей. Правоохоронці припускають, що водій "МАН" не впорався з керуванням і протаранив маршрутку. Всіх постраждалих госпіталізували, про стан їх здоров’я поки не повідомляється. Читайте також: Маршрутка перекинулась у Львові: з'явилися фото, відео Щоб уникнути загорання, рятувальники також ліквідували розлив палива з баку автобуса.

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