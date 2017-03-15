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На Кличка подадуть в суд за погані дороги

16:16, сьогодні 413 Читать новость на русском
Віталій Кличко
Віталій Кличко / kiev.unian.ua

З гаслом "ремонтуйте дороги, або йдіть у відставку" активісти мітингували київську мерію. Щоб підштовхнути столичну владу до дій, правозахисники підготували позов до Адміністративного суду на мера міста.

Активісти вимагають зобов'язати мера Києва Віталія Кличка до кінця травня навести лад на київських автошляхах.

Юристи, які взяли участь у мітингу, закликали всіх водії написати позови. Організатори акції протесту заспівали жартівливу пісню про стан дорожнього покриття в столиці.

Через судовий механізм ми зможемо додатково тиснути на владу. Дивне поєднання слів – тиснути на владу, щоб та виконала свої обов'язки,
– заявив правозахисник Едуард Багіров.

За словами активістів, чиновники повинні виконувати свою роботу, зокрема, ремонтувати автошляхи, без тиску та позовів до суду

Читайте також: Активісти оголосили безстроковий транспортний протест на Черкащині

Теги: Україна протести Апеляційний суд Києва Київ Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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