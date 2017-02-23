На кого може мати компромат Фірташ: думка експерта

За три роки перебування Фірташа в Австрії він суттєво втратив вплив на український політикум, а його "спадщину" поділили. Всі, хто міг, вийшли з-під опіки Фірташа, тому його екстрадиція в США на них навряд чи вплине.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Тарас Чорновіл.

Сергій Льовочкін поводиться достатньо самостійно. Помітно, що він не дуже рахується з Фірташем. Схоже, що Льовочкін розраховує на те, що Фірташ в Україну не повернеться. Імперія Фірташа-Льовочкіна насправді є творінням тільки Льовочкіна. Фірташ не впливав ні на формування виборчого списку, ні на ухвалення серйозних рішень,

– говорить експерт.

Але, крім "Опоблоку", Фірташ мав контакти і з партією нинішнього мера Києва Віталія Кличка "УДАР". На думку Чорновола, сьогодні ці контакти припинилися, а з боку Кличка і інших ударівців у Київраді якоїсь підтримки Фірташу під час заслання в Австрії не спостерігалося.

Що стосується зустрічі Фірташа з Петром Порошенком і Кличком, яка відбулася у Відні весною 2014 року, то, вважає Чорновіл, вона була ініційована Кличком, який тоді був зацікавлений у підтримці Фірташа і мав вперед ним фінансові зобов’язання. Експерт сумнівається, що зміст розмови міг би компрометувати президента.

"Якби там і справді були серйозні розмови, то їх зміст вже був би відомий. В Україні проти Фірташа відкрито два кримінальних провадження, тож він міг би використати компрометуючу інформацію проти Порошенка, якби вона була. У Кличка теж відбувся конфлікт із Порошенком, тому це теж могло випливти", – зауважує експерт.

Водночас, вважає Тарас Чорновіл, якщо Фірташа посадять, то в Україні є досить багатих та впливових осіб, які захочуть забрати собі його активи. Це облгази, колосальний аграрний і хіміко-металургійний бізнес. Щось, за його словами, може перепасти бізнесмену Ігорю Коломойському, інші активи заберуть "дрібніші" підприємці. Ще щось через суди може забрати держава, адже обл- і райгази Фірташ свого часу скуповував мало не за гривню.

Крім того, на його думку, якщо Фірташ втече з-під варти до України, то тут на нього чекають інші кримінальні справи, а "шанувальників" тут у нього тепер небагато.

Фірташа в Україні чекає несолодкий прийом тих, на кого він планує розраховувати. Навіть з боку групи Льовочкіна. Навряд чи він буде рватися в Україну. Тому що, коли воюєш з владою, можеш потрапити до в’язниці, а якщо воюєш зі своїми, то й кулю можна отримати,

– зазначив Чорновіл.

Нагадаємо, 21 лютого, на засіданні суду у Відні суддя прийняв рішення дозволити його екстрадицію в США, де бізнесменові загрожує 50 років в'язниці і повна конфіскація майна. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме міністр юстиції Австрії.

Більш детально про причини і перспективи екстрадиції Фірташа читайте в матеріалі: Деолігархизація по-австрійськи: чому одіозного олігарха екстрадують у США?