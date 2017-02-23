08:24
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Доба в зоні АТО. Роковини трагічного маршу у Харкові
Випуск новин
23:51, 22 лютого
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

На кого може мати компромат Фірташ: думка експерта

07:02, сьогодні 1979 Читать новость на русском
Чи є у Фірташа компромат на владу?
Чи є у Фірташа компромат на владу? / Главком

За три роки перебування Фірташа в Австрії він суттєво втратив вплив на український політикум, а його "спадщину" поділили. Всі, хто міг, вийшли з-під опіки Фірташа, тому його екстрадиція в США на них навряд чи вплине.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Тарас Чорновіл.

Сергій Льовочкін поводиться достатньо самостійно. Помітно, що він не дуже рахується з Фірташем. Схоже, що Льовочкін розраховує на те, що Фірташ в Україну не повернеться. Імперія Фірташа-Льовочкіна насправді є творінням тільки Льовочкіна. Фірташ не впливав ні на формування виборчого списку, ні на ухвалення серйозних рішень,
– говорить експерт.

Але, крім "Опоблоку", Фірташ мав контакти і з партією нинішнього мера Києва Віталія Кличка "УДАР". На думку Чорновола, сьогодні ці контакти припинилися, а з боку Кличка і інших ударівців у Київраді якоїсь підтримки Фірташу під час заслання в Австрії не спостерігалося.

Що стосується зустрічі Фірташа з Петром Порошенком і Кличком, яка відбулася у Відні весною 2014 року, то, вважає Чорновіл, вона була ініційована Кличком, який тоді був зацікавлений у підтримці Фірташа і мав вперед ним фінансові зобов’язання. Експерт сумнівається, що зміст розмови міг би компрометувати президента.

"Якби там і справді були серйозні розмови, то їх зміст вже був би відомий. В Україні проти Фірташа відкрито два кримінальних провадження, тож він міг би використати компрометуючу інформацію проти Порошенка, якби вона була. У Кличка теж відбувся конфлікт із Порошенком, тому це теж могло випливти", – зауважує експерт.

Водночас, вважає Тарас Чорновіл, якщо Фірташа посадять, то в Україні є досить багатих та впливових осіб, які захочуть забрати собі його активи. Це облгази, колосальний аграрний і хіміко-металургійний бізнес. Щось, за його словами, може перепасти бізнесмену Ігорю Коломойському, інші активи заберуть "дрібніші" підприємці. Ще щось через суди може забрати держава, адже обл- і райгази Фірташ свого часу скуповував мало не за гривню.

Крім того, на його думку, якщо Фірташ втече з-під варти до України, то тут на нього чекають інші кримінальні справи, а "шанувальників" тут у нього тепер небагато.

Фірташа в Україні чекає несолодкий прийом тих, на кого він планує розраховувати. Навіть з боку групи Льовочкіна. Навряд чи він буде рватися в Україну. Тому що, коли воюєш з владою, можеш потрапити до в’язниці, а якщо воюєш зі своїми, то й кулю можна отримати,
– зазначив Чорновіл.

Нагадаємо, 21 лютого, на засіданні суду у Відні суддя прийняв рішення дозволити його екстрадицію в США, де бізнесменові загрожує 50 років в'язниці і повна конфіскація майна. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме міністр юстиції Австрії.

Більш детально про причини і перспективи екстрадиції Фірташа читайте в матеріалі: Деолігархизація по-австрійськи: чому одіозного олігарха екстрадують у США?

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Дмитро Фірташ Віталій Кличко Сергій Льовочкін
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Фирташа не так просто экстрадировать в США
сьогодні, 07:32 Фирташа не так просто экстрадировать в США
Олег Пономарь 4478
Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
22 лютого, 22:15 Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
Євгенія Мазур 3968
Червоне світло для
22 лютого, 21:04 Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити
Яніна Ткачук 1120
Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
22 лютого, 20:01 Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
Настя Сукач 411
Екстрена прес-конференція NASA (відео)
22 лютого, 20:00 Екстрена прес-конференція NASA (відео)
4591
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Квартира Лещенка: CАП взялася за позичальників нардепа
 9 вересня 2016 , 16:01 1
Вибух стався у будівлі райдержадміністрації на Київщині
25 серпня 2016 , 10:16
Курс валют на 23 лютого: євро значно впав
 сьогодні , 08:30
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук