На кого працює Надія Савченко?

Вона – це народний депутат Надія Савченко. Питання лише в тому, на кого працює?

Оприлюднення колишньою бранкою Кремля на своїй сторінці у Фейсбуці списку полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців, викликало неабиякий резонанс у суспільстві. Думки експертів, держчиновників та пересічних українців розділилися. Одні вважають, що парламентар мала координувати свої дії з СБУ, інші аплодують наполегливості та рішучості Надії.

Істина в цій скандальній історії, як завжди буває, мабуть, десь посередині. Спробуємо виділити ключові позитиви та негативи, які потягне за собою вчинок екс-полоненої РФ. Мінусів, на жаль, більше.

Перший і головний. Оприлюднення списків, які, як згодом з’ясувалося, були, м’яко кажучи, неточними, відкриває величезне поле для діяльності для тих, хто не гребує заробити на чужому горі. Рідні та близькі наших співвітчизників, які вважаються полоненими або зниклими безвісти, як будь-які нормальні люди віддадуть усе і навіть більше, аби побачити сина, чоловіка, брата живим і неушкодженим на порозі власної домівки. Шахраї, які мають на руках список, не оминуть нагоди цим скористатися і витягнути з родичів полонених серйозні суми, в обмін на їх "звільнення". До речі, подібні випадки фіксувалися неодноразово. Так, після Дебальцево, з матері хлопця, який на той момент був мертвим, вимагали більше $70 тис. за його "звільнення" з полону. І якщо для таких як, скажімо, Пашинський і "іже с нім" подібна сума – крапля в морі, то для звичайної людини – це дещо з області фантастики.

Другий негатив, який поза всяким сумнівом потягне за собою факт оприлюднення списку полонених і безвісти зниклих українців – це суттєве посилення недовіри до влади з боку населення. Логіка людей проста: добра Надя робить більше, аніж усі можновладці разом узяті. Принагідно варто зауважити "вибухонебезпечніть" цієї тенденції, оскільки в Україні й без того рівень недовіри до влади найвищий (!) в Європі. Тому гра на народних емоціях – це гра з вогнем. Може статися так, що вогонь спалахне несподівано, а гасити полум’я буде нікому.

Йдемо далі. Радник голови СБУ Юрій Тандіт напередодні оприлюдення Надією Савченко списку запевняв, що в Службі безпеки України мали тривалу бесіду з нардепом і вона пообіцяла не "вкидати" список в інформаційне середовище. Втім, як ми усі знаємо, не так сталося, як гадалося. Чому? Питання відкрите. Днями, під час імпровізованого брифінгу просто неба Савченко досить різко висловилася з цього приводу. Зокрема, вона зазначила:

Запам’ятайте, нарешті! Я – народний депутат України і не підпорядковуюся СБУ. Водночас, заради звільнення наших хлопців, я готова й надалі з ними співпрацювати.

Піаром і "махновщиною" вважає дії Савченко політолог Володимир Фесенко. Аналогічної думки (різниця хіба що в інтерпретації) притримується більшість вітчизняних експертів та політиків, які представляють різні партійні табори. Дехто з них не підбирає виразів. Приміром, радник міністра МВС Зорян Шкіряк називає нардепа "дєвушкою", завербованою ФСБ. Він вважає, що Надія Савченко, опублікувавши списки полонених, перебрала на себе функції держави. Разом з тим, пан Шкіряк окремо наголошує на тому, що МВС немає повноважень для того, аби порушити карну справу по відношенню до парламентаря. Він киває на Генпрокуратуру. В ГПУ наразі від коментарів з цього приводу ухиляються.



Зоря Шкіряк не приховує свого негативного ставлення до Савченко

Більшість колег Надії Савченко по парламентському цеху, з якими ми спілкувалися щодо "списків Савченко" переконані, що це лише початок історії, відлуння якого ще тривалий час лунатиме не лише в Україні.

Я вважаю, що Надія свідомо грає на боці Росії. Тому не виключаю, що після старту пленарних засідань ВР, буде поставлено питання про обмеження для неї доступу до державної таємниці. А взагалі, за таку художню самодіяльність, яка наносить величезну шкоду країні, варто позбавляти депутатського імунітету і притягувати до кримінальної відповідальності,

– каже один з колишніх колег Надії по фракції "Батьківщина". Представитися публічно він відмовився.

А ось в офісі уповноваженого ВР з прав людини говорять відкрито: Надію Савченко можуть притягти до кримінальної відповідальності за розголошення державної таємниці. Так, за словами представника омбудсмена – начальника управління по зв’язкам з громадськістю Михайла Чаплиги, оприлюднення персональних даних військових заборонено законом "Про боротьбу з тероризмом". За подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.



Проти Савченко можуть відкрити справу за її списки полонених

Беззаперечним (хоча й сумнівним) позитивом вчинку Надії Савченко є те, що відповідні служби, до повноважень яких належить питання звільнення заручників, різко підвищили рівень власної працездатності. В СБУ та інших силових структурах акурат після оприлюднення списку почалися наради та інші заходи, що стосуються питання бранців.

Насамкінець хочеться акцентувати увагу на наступному. Так, припустимо, запропонований Надією формат обміну "всіх на всіх" спрацює. Точніше, ворожа сторона дасть "добро" на його практичну реалізацію. Виникає закономірне питання: а хто надасть Савченко повноваження проводити такий обмін, тим більше, що багатьох осіб, які перебувають на території України, суд визнав злочинцями? Тобто, на даний момент діє судове рішення проти людей, про звільнення яких говорить народний депутат. Тут мова вже йде не про ризики, емоції абощо, а про закон.



Савченко пропонує обміняти "беркутівців", які вчиняли злочини на Майдані

Багатьох українців понад усе обурюють два моменти. Перший: пані Савченко приписує (і неодноразово публічно це підкреслює) можливість власного звільнення заслугами сестри та адвокатів. Так, їх роль важно недооцінювати, проте Надії, напевно, не слід забувати, яка кількість людей в Україні і не лише боролися за її вихід на свободу та повернення на рідну землю. Другий момент: коментуючи історію з оприлюдненням списків полонених та зниклих безвісти українців, народний депутат, свідомо чи ні, вживає термін "українська сторона", а не "держава Україна", що було б правильно, логічно і патріотично. А Надія ж повсякчас б’є себе в груди, зазначаючи яким великим патріотом вона є, чи не так?

Надія Савченко заявляє про те, що має ще один список, але оскільки інформація про його фігурантів наразі уточнюється, вона його оприлюднить дещо згодом. Тому далі – буде. Як? Покаже час.

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