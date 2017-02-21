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На комп'ютерах Mac раптово перестали працювати деякі програми

15:16, сьогодні 266
На Mac з'явилися помилки
На Mac з'явилися помилки / Getty Images

На операційній системі Mac перестала працювати частина програм.

На екранах з’явилося повідомлення з написом "failed to connect", повідомляє Macrumors.

Як пояснили фахівці, помилки виникли тільки в роботі тих програм, які не поширюються через офіційний магазин – їх скачували із сайтів розробників.

За словами фахівців, Apple змінила політику підписування програм, а розробники просто не встигли впровадити оновлені сертифікати (електронні документи підтверджують, що програма не несе загрози для користувача).

Раніше такі проблеми на роботу програмного забезпечення не впливали, але тепер розробник зобов'язаний регулярно оновлювати сертифікати. У деяких випадках користувачі можуть вручну завантажити нові сертифікати з сайтів розробників, аби продовжити користуватися програмою.

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Теги: LifeStyle Apple
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