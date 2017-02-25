На конференції з Трампом з'явилися російські триколори

У США на Конференції консервативних політичних дій, в якій брав участь і чинний американський президент Дональд Трамп, невідомий роздавав прапорці, надто схожі на російський.

Про це написав журналіст Politico Тім Альберта на своїй сторінці у Twitter.

Here's the #cpac staffer collecting Russian flags ?? that a group was waving in the back during Trump's speech pic.twitter.com/5qpBHZndsE — Tim Alberta (@TimAlberta) 24 лютого 2017 р.

Here's up-close from #CPAC2017 attendee who kept his. Again -- says he just saw red, white and blue and made no connection to Russia. pic.twitter.com/LYdY7gahVU — Tim Alberta (@TimAlberta) 24 лютого 2017 р.

"Вони побачили червоний, білий і синій кольори зі словом "Трамп", і почали розмахувати прапорцями/ Всі вони говорять, що навіть не подумали про Росію", – зауважив він.

До слова, чоловіка, який таким чином "пожартував", учасники конференції прийняли за свого.

Crowd at CPAC waving these little pro-Trump flags that look exactly like the Russian flag. Staffers quickly come around to confiscate them. pic.twitter.com/YhPpkwFCNc — Peter Hamby (@PeterHamby) 24 лютого 2017 р.

За інформацією видання The Hill, що коли пранк розкрився, справжні представники конференції зібрали прапорці, щоправда перед цим пообіцяли вигнати з заходу тих людей, які будуть ними розмахувати.

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