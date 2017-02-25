На конференції з Трампом з'явилися російські триколори

У США на Конференції консервативних політичних дій, в якій брав участь і чинний американський президент Дональд Трамп, невідомий роздавав прапорці, надто схожі на російський.
Про це написав журналіст Politico Тім Альберта на своїй сторінці у Twitter.
"Вони побачили червоний, білий і синій кольори зі словом "Трамп", і почали розмахувати прапорцями/ Всі вони говорять, що навіть не подумали про Росію", – зауважив він.
До слова, чоловіка, який таким чином "пожартував", учасники конференції прийняли за свого.
За інформацією видання The Hill, що коли пранк розкрився, справжні представники конференції зібрали прапорці, щоправда перед цим пообіцяли вигнати з заходу тих людей, які будуть ними розмахувати.
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