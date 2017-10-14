На концерт Бабкіна у Запоріжжі підігнали автозак: фото

До концертного залу у Запоріжжі, де 14 жовтня відбудеться виступ співака Сергія Бабкіна, підігнали автозак.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на місцеву активістку Євгенію Краплю.

Вона також зазначила, що біля концертного залу посилена охорона.

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До пам'ятника Глінки, де призначила зустріч, що біля філармонії, підійти не змогла, він за гратами. Поряд багато поліції. Білети на концерт Сергія Бабкіна є, мінімум по 270 гривень. Підігнали автозак,

– сказала вона.

За словами активістки, на питання для чого підігнали автозак, спочатку не відповіли, сказали, щоб шукала керівника.

На повторне запитання відповіли, що буде проходити масовий захід. Використають тільки в тому випадку, якщо будуть порушення, при яких потрібний автозак,

– додала Крапля.