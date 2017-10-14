20:20
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, сьогодні
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 19:00: Святкування Дня захисника України.
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

На концерт Бабкіна у Запоріжжі підігнали автозак: фото

20:00, сьогодні 174 Читать новость на русском
Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / "Культпростір"

До концертного залу у Запоріжжі, де 14 жовтня відбудеться виступ співака Сергія Бабкіна, підігнали автозак.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на місцеву активістку Євгенію Краплю.

Вона також зазначила, що біля концертного залу посилена охорона.

Читайте також: Бабкін прокоментував свої гастролі в Росії та окупованому Криму

До пам'ятника Глінки, де призначила зустріч, що біля філармонії, підійти не змогла, він за гратами. Поряд багато поліції. Білети на концерт Сергія Бабкіна є, мінімум по 270 гривень. Підігнали автозак,
– сказала вона.

За словами активістки, на питання для чого підігнали автозак, спочатку не відповіли, сказали, щоб шукала керівника.

На повторне запитання відповіли, що буде проходити масовий захід. Використають тільки в тому випадку, якщо будуть порушення, при яких потрібний автозак,
– додала Крапля.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Страна слабого государства
сьогодні, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 364
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
сьогодні, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 4909
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
сьогодні, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 736
Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
сьогодні, 15:00 Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
Сергій Лещенко 851
До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
сьогодні, 14:01 До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
Настя Сукач 1904
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук