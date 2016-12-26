На концерті українського співака мало не розтрощили камеру журналістці і подряпали руку

У Пирятині, що на Полтавщині, під час концерту Віталія Козловського один з організаторів заходу забороняв журналістці знімати виступ співака, намагався побити камеру, знищив відеокасету та подряпав руку журналістці.

Про це пише Інститут Масової Інформації (ІМІ).

Прийшли, як завжди, на такі заходи знімати. Як виявилося, то був один із організаторів концерту. На жаль, немає його на фото. Говорив, що знімати не можна і все, вхопив камеру, хотів трощити,

– розповіла редакторка ТРК "Пирятин" Ірина Уляницька.

На місце події викликали наряд поліції, журналіст написала заяву.

При цьому менеджер співака Юлія запевняє, що заборони знімати як такої не було, а така ситуація сталася тому, що журналісти попередньо не акредитувалися.

Менеджер запевняє, що до цього випадку артист жодного стосунку не має.

"Організатор концерту залишає за собою право дозволяти чи забороняти зйомку. Якщо до мене звертаються, я дозволяю зйомку без проблем. Але у даному випадку журналісти не звернулися", – сказала менеджер.

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