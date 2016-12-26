  • укр
  • рус
20:31
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців
Вєсті.UA
19:51, сьогодні
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 19:00: Бойовики готові віддати двох полонених. Подробиці авіакатастрофи Ту-154
Випуск новин
19:56, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 На концерті українського співака мало не розтрощили камеру журналістці і подряпали руку
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На концерті українського співака мало не розтрощили камеру журналістці і подряпали руку

17:25, сьогодні 3735 Читать новость на русском
Віталій Козловський
Віталій Козловський / Фото з соціальних мереж

У Пирятині, що на Полтавщині, під час концерту Віталія Козловського один з організаторів заходу забороняв журналістці знімати виступ співака, намагався побити камеру, знищив відеокасету та подряпав руку журналістці.

Про це пише Інститут Масової Інформації (ІМІ).

Прийшли, як завжди, на такі заходи знімати. Як виявилося, то був один із організаторів концерту. На жаль, немає його на фото. Говорив, що знімати не можна і все, вхопив камеру, хотів трощити,
– розповіла редакторка ТРК "Пирятин" Ірина Уляницька.

На місце події викликали наряд поліції, журналіст написала заяву.

При цьому менеджер співака Юлія запевняє, що заборони знімати як такої не було, а така ситуація сталася тому, що журналісти попередньо не акредитувалися.

Менеджер запевняє, що до цього випадку артист жодного стосунку не має.

"Організатор концерту залишає за собою право дозволяти чи забороняти зйомку. Якщо до мене звертаються, я дозволяю зйомку без проблем. Але у даному випадку журналісти не звернулися", – сказала менеджер.

Читайте також: Скандал з Віталієм Козловським: співаку заборонили покидати Україну на 83 роки

Теги: Музика LifeStyle Скандал Полтава Культура журналісти
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками
сьогодні, 20:15 ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками
Юліана Вінтюк 846
Україна vs Ізраїль: зрозуміло про скандал і як він вплине на двосторонні відносини
сьогодні, 19:01 Україна vs Ізраїль: зрозуміло про скандал і як він вплине на двосторонні відносини
Інна Жолобович 4 6737
12 найкращих фільмів 2016 року, які варто обов'язково побачити
сьогодні, 17:00 12 найкращих фільмів 2016 року, які варто обов'язково побачити
Олена Булан 3737
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук