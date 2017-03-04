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На кордоні України з Угорщиною з'явиться новий пункт пропуску

17:11, сьогодні 58 Читать новость на русском
Пункт пропуску
Пункт пропуску / goloskarpat.info

Вже цього року на українсько-угорському кордоні відкриють пункт пропуску Велика Паладь – Надьгодош.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

"Укравтодор" проведе ремонт 11,5 кілометра автомобільної дороги 0-07-03-04 – від селища Чепа до нового КПП. На території Угорщини під’їзд до КПП вже споруджено", – йдеться у повідомленні.

Щоб спростити процедуру перетину кордону, КПП буде спільним для українських і угорських прикордонників.

Відкриття нового КПП на кордоні України та Угорщини покращить сполучення між двома країнами, що, в свою чергу, стимулюватиме розвиток економіки, сприятиме надходженню інвестицій та створенню нових робочих місць,
– зазначив керівник державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак.

Як відомо, щодо відкриття КПП на цьому відрізку кордону переговори обох країн тривали понад 10 років. Пункт пропуску планують відкрити до середини осені 2017 року.

Теги: Держприкордонслужба Угорщина Україна
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