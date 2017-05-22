На кордоні з анексованим Кримом затримали понад десяток іноземців

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Тринадцять іноземців намагались потрапити на материкову Україну з Криму, пропонуючи прикордонникам хабара.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
"На контрольному пункті "Чонгар" через порушення законодавства України не пропустили через адмінмежу із ТОТ АР Крим чергову групу іноземців. 12 громадян Узбекистану та один громадянин Таджикистану прямували з окупованого півострова у пішому порядку", – зазначили у Держприкордонслужбі.
Під час перевірки документів працівники ДПСУ встановили – іноземці незаконно потрапили на територію окупованого півострова. Один із іноземців пропонував прикордонникам хабара у розмірі 6500 рублів.
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Прикордонники не впустили іноземців та заборонили їм в'їзд на територію України терміном на три роки.
За фактом дачі хабара військовослужбовці направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі",
– зазначено у повідомленні.