На кордоні з Росією побільшає постів українських прикордонників

Державна прикордонна служба України планує збільшити кількість прикордонних постів. Таким чином планується привести відстань між підрозділами у відповідність із європейськими стандартами.

Про це заявив глава ДПСУ Петро Цигикал, повідомляє "Дзеркало тижня".

Він зазначив, що основна увага приділяється кордонам з Росією, Білоруссю і самопроголошеною Придністровською Молдовською Республікою.

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"Ми плануємо підсилювати наші підрозділи між відділами прикордонної служби, які перебувають безпосередньо на лінії кордону, додатково створювати відповідні пости прикордонні, за європейським варіантом. Це десь на відстані 15-20 кілометрів повинно бути між безпосередньо прикордонними підрозділами", – сказав Цигикал.

Глава ДПСУ також зазначив, що на сьогодні відстань між прикордонними постами становить від 30 до 100 і більше кілометрів, що це ускладнює роботу з охорони кордону.