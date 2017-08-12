На кордоні з Росією побільшає постів українських прикордонників

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Державна прикордонна служба України планує збільшити кількість прикордонних постів. Таким чином планується привести відстань між підрозділами у відповідність із європейськими стандартами.
Про це заявив глава ДПСУ Петро Цигикал, повідомляє "Дзеркало тижня".
Він зазначив, що основна увага приділяється кордонам з Росією, Білоруссю і самопроголошеною Придністровською Молдовською Республікою.
Читайте також: Росія сама захищається від своїх бойовиків – зміцнює кордон з окупованим Донбасом
"Ми плануємо підсилювати наші підрозділи між відділами прикордонної служби, які перебувають безпосередньо на лінії кордону, додатково створювати відповідні пости прикордонні, за європейським варіантом. Це десь на відстані 15-20 кілометрів повинно бути між безпосередньо прикордонними підрозділами", – сказав Цигикал.
Глава ДПСУ також зазначив, що на сьогодні відстань між прикордонними постами становить від 30 до 100 і більше кілометрів, що це ускладнює роботу з охорони кордону.