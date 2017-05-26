На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва

На V Львівському медіа форумі презентували нове видавництво "Човен”, яке спеціалізуватиметься на репортажній та документальній літературі.

Цього року за ініціативи "Львівського медіа форуму" та "Школи журналістики УКУ" вперше українською було видано книгу польської репортерки Катажини Квятковської-Москалевич. Збірка репортажів "Вбити дракона. Українські революції" розповідає про Україну від Майдану 2004 року до початку війни на Донбасі. Ця книга стала експериментальним проектом, а сьогодні було оголошено концепцію нового видавництва.

"Експеримент показав, що треба рухатися далі, тому ми оголошуємо про створення нового видавництва. Ми називаємо його "Човен". Човен, в якому ми можемо плисти у водах інформації і досягати нових континентів. Як Васко да Гама до Індії, Христофор Колумб до Америки, як Марко Поло до Азії. Не Ноїв Ковчег, не біблійне судно, не Арго – лише маленька козацька чайка. В якій, втім, є все для довгої дороги. Ми створюємо наш "Човен", аби відкривати горизонти попереду. Цілі материки культур та історій. Історій держав, історій людини", – розповіла головна редакторка видавництва "Човен" Олеся Яремчук під час презентації.

Видавництво спеціалізуватиметься на репортажній та документальній літературі та працюватиме у кількох напрямках, публікуючи художній репортаж та есеїстку, біографічну та історичну літературу, книги про медіа та науку. Окрім перекладної літератури, "Човен" також працюватиме із текстами українських авторів.

Як зазначила головна редакторка, зараз видання документальної літератури та якісних репортажних книг є важливим для українського суспільства. "Художній репортаж допомагає долати кордони географічні, історичні, ментальні, бар’єри стереотипів та упереджень. Статистика каже, що три чверті мешканців нашої країни ніколи не виїжджали за межі своєї батьківщини. Ми ставимо собі за велику мету розповідати українцям про світ та допомагати долати кордони – і внутрішні, і зовнішні", – каже Олеся Яремчук.

Перші проекти видавництво планує реалізувати вже цьогоріч – до "Форуму видавців" у Львові, а також здивувати учаcників Lviv MediaForum 2018.

V Lviv Media Forum відбувається за підтримки Національного Фонду на підтримку Демократії NED, Фонду Джермана Маршалла (США), Представництва ЄС в Україні, Посольства США в Україні. Генеральний партнер – інвестиційна компанія Dragon Capital.



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