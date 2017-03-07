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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

На Львівщині перевірили стан доріг, які вважають найкращими в області

19:20, сьогодні 231 Читать новость на русском

Журналісти спільно із поліцією провели ревізію доріг на Львівщині.

Перші вибоїни зафіксували вже на виїзді з міста. Ями перевищували граничнодопустимі цифри – понад 4 сантиметри.

Усі порушення норм зафіксували патрульні, які обстежують стан дорожнього покриття двічі на рік.

В нас є акти, які були скеровані в Службу автомобільних доріг. Ми інформували голову облдержадміністрації з фотографіями. З їхньої сторони жодної роботи не видно,
– повідомив старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Роман Марич.

Начальник Служби автодоріг Львівщини Руслан Кадибор заявив, що чиновники відреагували на передані акти та відремонтували всі державні дороги. Проте після зими дорожнє покриття знов потребує ремонту.

Наразі кількість ДТП на Львівщині зросла у 5-6 разів.

Читайте також: Мікроавтобус зірвався у річку на Львівщині: є загиблі

Нагадаємо, що кожен українець може поскаржитись на стан доріг, зателефонувавши на гарячу лінію області 112.

Теги: Україна Поліція Львів
Джерело: 24 Канал
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