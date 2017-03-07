На Львівщині перевірили стан доріг, які вважають найкращими в області

Журналісти спільно із поліцією провели ревізію доріг на Львівщині.

Перші вибоїни зафіксували вже на виїзді з міста. Ями перевищували граничнодопустимі цифри – понад 4 сантиметри.

Усі порушення норм зафіксували патрульні, які обстежують стан дорожнього покриття двічі на рік.

В нас є акти, які були скеровані в Службу автомобільних доріг. Ми інформували голову облдержадміністрації з фотографіями. З їхньої сторони жодної роботи не видно,

– повідомив старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Роман Марич.

Начальник Служби автодоріг Львівщини Руслан Кадибор заявив, що чиновники відреагували на передані акти та відремонтували всі державні дороги. Проте після зими дорожнє покриття знов потребує ремонту.

Наразі кількість ДТП на Львівщині зросла у 5-6 разів.

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Нагадаємо, що кожен українець може поскаржитись на стан доріг, зателефонувавши на гарячу лінію області 112.