На Львівщині покарають пішоходів, що спричинили аварію

На Львівщині двоє пішоходів-порушників потрапили під колеса машини. Відеореєстратор зафіксував їхнє порушення, відтак тепер їх притягнуть до відповідальності.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилась на початку грудня.

У місті Стрий двоє чоловіків перебігали дорогу у забороненому місці, ще й в руках несли металеву сітку. Водій спробував загальмувати, однак наїзду уникнути не вдалось.

Інцидент він зняв на відеореєстратор. Під час розслідування поліція довела провину пішоходів, за що їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Читайте також: Потяг збив хлопця, який слухав у навушниках музику