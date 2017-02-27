На Львівщині поклали квіти до могил поляків, убитих нацистами

На Львівщині пом'янули понад півтисячі поляків, яких убили нацисти у 1944 році. Скорботні заходи провели біля відновленого меморіалу загиблим, який у січні зруйнували вандали.

Усі загиблі поляки були мешканцями села Гута Пеняцька, що на Львівщині. Щороку до України приїжджають сотні людей, чиї родичі загинули 28 лютого 1944 року.

До приїзду польської делегації зруйнований хрест відновили, щоб на належному рівні провести пам'ятні заходи.

Цей хрест став хрестом поєднання. Сьогодні спільною молитвою ми вшанували тих людей, які загинули в 1944 році, але тим самим показали, що між українцями і поляками є багато спільного і на майбутнє,

– повідомив український посол Андрій Дещиця.

Попри такий інцидент дипломати запевняють, що довіри між двома народами провокаторам зруйнувати не вдалось.

Молимося тут за Польщу, за Україну, про наше майбутнє, про те, щоб могли нормально співпрацювати. Правда така, що історія – важка, але майбутнє важливіше, ніж історія,

– зазначив посол Польщі в Україні.

Нагадаємо, що меморіальний хрест, який встановили у знак пам'яті про трагедію, на початку січня 2017 року підірвали невідомі. Наразі правоохоронці розслідують цей злочин.

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