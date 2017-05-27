На Львівщині судитимуть чоловіка, який посягав на територіальну цілісність України

На Львівщині до суду скерували кримінальне провадження щодо киянина, який посягав на територіальну цілісність та недоторканість України.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівщини.
Читайте також: Російська пропаганда у "ВКонтакте": СБУ затримала антиукраїнську агітаторку
Як сказано у повідомленні, чоловіка звинувачують в тому, він вступив у змову та поширював матеріали із закликами до зміни кордонів України, а також розпалював національну ворожнечу.
Під час затримання інші учасники цієї групи побили двох правоохоронців.
Таким чином киянину зараз загрожує до 10 років тюрми.