На Львівщині судитимуть чоловіка, який посягав на територіальну цілісність України

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівщини.

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Як сказано у повідомленні, чоловіка звинувачують в тому, він вступив у змову та поширював матеріали із закликами до зміни кордонів України, а також розпалював національну ворожнечу.

Під час затримання інші учасники цієї групи побили двох правоохоронців.

Таким чином киянину зараз загрожує до 10 років тюрми.