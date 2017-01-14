На Маріупольському напрямку сили АТО відбили дві атаки, бойовики зазнали втрат

На Маріупольському напрямку сталося два бойових зіткнення. Ворог зазнав втрат, серед українських військовослужбовців втрат немає.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторіці у Facebook.

"13 січня у напрямку населеного пункту Трудівський бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з великокаліберного кулемета та АГС. Загалом було зафіксовано вісім розривів. Під прикриттям вогню у бік українських військових висунулась ворожа ДРГ складом до семи осіб, але під натиском вогню наших воїнів бойовики вимушені були відійти", – йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додали, що одразу за кілька хвилин після цього сили АТО зіткнулись з черговим виходом ДРГ бойовиків.

Внаслідок сутички один з бойовиків отримав важке поранення, яке виявилось не сумісним з життям. Решта ворожих диверсантів відійшли у невідомому напрямку. Тіло загиблого бойовика евакуйовано силами українських військових,

– зазначили у штабі.

Також у п'ятницю ввечері неподалік населеного пункту Петрівське активізувалась ще одна ДРГ бойовиків, яка складалась з п’ять осіб.

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Бойовики почали обстріл позицій сил АТО, внаслідок чого українськими військовими було відкрито вогонь. Розвідувальна група ворога відійшла у напрямку Петрівського. Тут бойовики також понесли втрати.

Додамо, в ніч на 14 січня проросійські бойовики, щоб здійснити провокацію, обстріляли окуповане Ірміно.