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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

На Марсі можна вирощувати картоплю, — висновки вчених

14:21, сьогодні 55 Читать новость на русском
На Марсі можна вирощувати картоплю
На Марсі можна вирощувати картоплю / 21cf.com

Дослідники з перуанського університету інженерії та технологій провели ряд експериментів, які показали можливість вирощування картоплі в умовах Червоної планети.

Вчені наголосили, що картопля може рости в умовах Марса за мінімальної підтримки. Про результати дослідження повідомляє Міжнародний центр з картоплі.

Під час дослідів учені використовували модифіковану платформу для мікросупутників CubeSat, в якій розміщували герметичний контейнер із ґрунтом і системою поливу. У контейнері підтримували температуру, відповідну коливанням днів і ночей на Марсі, а також звичайні для Червоної планети тиск і склад атмосфери.

Ґрунт, із яким проводили дослідження, також максимально близький до марсіанського. Його отримали в пустелі Пампас де ла Хойя на півдні Перу.

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Дослідники наголошують, що, згідно з результатами досліджень, картопля при мінімальній підтримці зможе вижити в умовах Червоної планети. Згодом експерименти планують повторити з більш повною імітацією умов Марса.

Теги: LifeStyle Марс Космос наука
Джерело: 24 Канал
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