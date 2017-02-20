На Майдані збирається Віче: активісти висунули владі вимоги

Нардепи-активісти закликали людей не просто кричати "банду геть", а тиснути на владу, аби вона виконала висунуті вимоги.

Хоча Віче мало початись о 19:00, його перенесли через проведення іншої акції. Тож активісти блокади, які вимагають від влади припинення торгівлі з окупованими території, вирішили перенести Віче на 21:00, щоб заходи не проходили паралельно.

Нардеп Семен Семенченко повідомив, що координатор торгової блокади Анатолій Віногродський пішов на зустріч з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, щоб передати йому вимоги учасників блокади.

Хто саме бере участь в акції проти торгівлі з окупованими територіями – дивіться у включенні з місця подій.

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