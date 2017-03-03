На межі двох епох: як костюми супергероїв виглядають сьогодні і 50 років тому

Здається, що спецефекти в кінематографі не так важливі, як сама гра акторів та сюжет фільмів. Проте варто лише порівняти зовнішній вигляд героїв коміксів півстоліття тому із сьогоднішніми костюмами, – і висновки стають зовсім іншими.

Всесвіти Marvel Comics і DC Comics існують вже не один десяток років і своєю майстерністю створили цілу культову епоху в житті кожного кіномана.

У виданні Bored panda пропонують до порівняння героїв коміксів, яких доповнюють комп'ютерні спецефекти, і героїв, які стали "іконами" коміксів лише через заслуги костюмерів та гримерів.

"Залізна людина"

1977 р. – 2008 р.

"Халк"

1978 р. – 2012 р.

"Тор"

1978 р. – 2015 р.

"Росомаха"

2000 р. – 2012 р.

"Супермен"

1948 р. – 2016 р.

"Жінка-кішка"

1966 р. – 2012 р.

"Людина-павук"

1977 р. – 2016 р.

"Бетмен"

1943 р. – 2016 р.

"Чудо-жінка"

1975 р. – 2017 р.

"Джокер"

1966 р. – 2016 р.

"Доктор Стрендж"

1978 р. – 2016 р.

"Капітан Америка"

1990 р. – 2016 р.

"Робокоп"

1987 р. – 2014 р.

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