На межі двох епох: як костюми супергероїв виглядають сьогодні і 50 років тому

Здається, що спецефекти в кінематографі не так важливі, як сама гра акторів та сюжет фільмів. Проте варто лише порівняти зовнішній вигляд героїв коміксів півстоліття тому із сьогоднішніми костюмами, – і висновки стають зовсім іншими.
Всесвіти Marvel Comics і DC Comics існують вже не один десяток років і своєю майстерністю створили цілу культову епоху в житті кожного кіномана.
У виданні Bored panda пропонують до порівняння героїв коміксів, яких доповнюють комп'ютерні спецефекти, і героїв, які стали "іконами" коміксів лише через заслуги костюмерів та гримерів.
1977 р. – 2008 р.
1978 р. – 2012 р.
1978 р. – 2015 р.
2000 р. – 2012 р.
1948 р. – 2016 р.
1966 р. – 2012 р.
1977 р. – 2016 р.
1943 р. – 2016 р.
1975 р. – 2017 р.
1966 р. – 2016 р.
1978 р. – 2016 р.
1990 р. – 2016 р.
1987 р. – 2014 р.
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