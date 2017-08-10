На межі з Кримом російські прикордонники влаштовують допити дітям українців

Російські прикордонники з ФСБ на адміністративній межі з анексованим Кримом розпитують дітей громадян України про те, чим займаються їхні батьки. Відбуваються такі допити без присутності самих батьків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат України з фракції БПП Ірина Фріз.

"Викликає занепокоєння, що діти громадян України, які перетинають адміністративний кордон з окупованим Кримом, останнім часом опитуються співробітниками прикордонслужби ФСБ РФ без присутності батьків. Серед питань – рід занять батьків, чим займаються і т. ін.", – мовиться у повідомленні політика.

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Фріз також виступила за посилення контролю за особами, що перетинають російсько-український кордон. Вагомою підставою для цього нардеп назвала "спроби російського керівництва сприяти дестабілізації ситуації в Україні, зокрема, через погіршення криміногенної обстановки за допомогою інфільтрації кримінальних елементів з Росії".

Тому, за словами політика, Україна повинна почати процес введення візового режиму з Росією, що передбачатиме збирання біометричних даних всіх громадян Росії, що прибувають на територію України.