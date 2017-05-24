У Миколаєві дідуся звинувачують у розбещенні дітей

У Миколаєві до поліції звернулась мати, яка заявила, що 64-річний пенсіонер розбещував її 9-річну доньку.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Миколаївської області.

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Мати розповіла, що донька зізналась: дідусь заманював дитину солодощами до гаражу, і там показував статеві органи.

За словами жінки, від таких же дій пенсіонера, постраждав і сусідський хлопчик.

Дідуся вже затримали. Йому загрожує ув’язнення терміном від п'яти до восьми років .

Також будуть проведені психологічно-психіатричні експертизи.