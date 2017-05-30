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На "Муніципальну поліцію" Філатова за півроку витратили 5,5 млн гривень з бюджету Дніпра, – ЗМІ

15:27, сьогодні 72 Читать новость на русском
Муніципальна поліція
Муніципальна поліція / mukachevo-rada.gov.ua

На скандальну "Муніципальну поліцію" Дніпра, начальником якої мер міста Борис Філатов минулого тижня призначив екс-командира дніпровського "Беркута" часів Майдану Андрія Ткаченка, за друге півріччя 2016 року з коштів міського бюджету було витрачено понад 5,5 млн грн.

Про це повідомляє Радіо "Свобода". Видання наводить посилання на документ, згідно з яким по тендерам, які пройшли в другому півріччі 2016 року, з міського бюджету Дніпра витрачено 2,3 млн грн на екіпіровку і 3,32 млн грн на матеріальне забезпечення КП "Муніципальна поліція". В даному бюджеті також не враховано заробітну плату понад 70 працівників цього КП, що орієнтовно може скласти додатково 5-6 млн гривень на рік.

У свою чергу директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко зазначив, що використання навіть самого слова "поліція" в найменуванні комунального підприємства є незаконним.

Після ретельного юридичного аналізу та листа міністра Авакова до міністра Петренка досягнута принципова домовленість між МВС і Мін'юстом про те, що останнє буде вживатиме всіх законних заходів для приведення у відповідність з законом назв цих юросіб. Простіше кажучи, всі повинні будуть перереєструватися і прибрати геть слово "поліція" зі своїх назв,
написав Артем Шевченко на своїй сторінці в соцмережі.

"Поліція" може бути в країні тільки одна а саме "Національна поліція України". Ну і зайвий раз нагадую, що такі формування не можуть жодним чином здійснювати правоохоронну діяльність, застосування ними заходів примусу є незаконним і складає злочин за статтями "Привласнення владних повноважень", "Самоуправство" та інші", додав він.

Нагадаємо, 27 травня мер Дніпра Борис Філатов призначив главою муніципальної поліції Дніпра екс-командира "Беркута" часів Євромайдану Андрія Ткаченка. Про це міський голова написав на своїй сторінці в Фейсбуці. Крім того, в цьому пості Борис Філатов заявив, що під час Євромайдану "... з Консерваторії снайпер почав стріляти в Дніпровських "беркутів" і поранив шістьох людей".

Призначення колишнього керівника дніпропетровського "Беркута" Ткаченка викликало обурення серед активістів, журналістів, волонтерів, учасників АТО і Євромайдану. На всі критичні зауваження Борис Філатов відповідав нецензурною лайкою.

Теги: Політика Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Поліція Філатов Борис Альбертович Дніпропетровська область
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