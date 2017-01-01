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На нардепа Пашинського напав невідомий: він підстрелив свого нападника

12:43, сьогодні 242927 Читать новость на русском
Пашинський вистрілив нападникові в ногу
Пашинський вистрілив нападникові в ногу / Фото з відкритих джерел

Ввечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата і захищаючись Пашинський вистрілив йому в ногу.

Про це розповіли у прес-службі Нацопліції Київщини.

Ввечері 31 грудня Пашинський повертався додому. В одному з сіл автівка нардепа звернула на неосвітлену частину дороги, посередині якої був мікроавтобус, мало не відбулось зіткнення.

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Нардеп попросив прибрати автобус, але один з чоловік з пляшкою у руках почав рухатись у бік депутата та погрожувати. Тож Пашинський зробив постріл у повітря. Та нападника це не зупинило і він вдарив депутата пляшкою і збив з ніг. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

Про інцидент розповів і сам Пашинський.

Він додав, що перев’язав нападнику поранену ногу та викликав швидку та поліцію.

Теги: Україна Верховна Рада Зброя Київ Кримінал
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