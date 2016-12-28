На новорічні та різдвяні свята будуть діяти зміни в роботі пунктів пропуску в зоні АТО

У Держприкордонслужбі вирішили дещо змінити роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення АТО через новорічні та різдвяні свята.

Як повідомили прикордонники, у зв’язку із можливим погіршення погодних умов Держприкордонслужба у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями ініціювали безперебійну роботу пунктів обігріву.

На цей час Державною службою надзвичайних ситуацій пунктами обігріву вже обладнані КПВВ "Майорське", "Мар’їнка", "Новотроїцьке" та "Гнутове".

Там цілодобово чергують співробітники ДСНС, громадянам надаються гарячі напої, теплі речі та ковдри. Крім того, на сьогоднішній день відбувається активна співпраця з громадськими організаціями, завдяки яким було організовано чергування медичних працівників,

– йдеться в повідомлені прикордонників..

Варто зазначити, що на новорічні та різдвяні свята всі КПВВ в районі проведення АТО працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей.

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