На очі навертаються сльози: у мережі показали щемливий ролик про захисників України
18:24, сьогодні 1943
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До Дня захисника, який Україна відзначає 14 жовтня, зняли емоційний ролик про українських військових та їхніх матерів.
Ролик виклали у Facebook.
За сюжетом ролику, до матері героя, яка працює вчителькою, приходять військові. Жінка одразу злякалась за свого сина – з її рук випала крейда. Військові розповіли учительці, що її син герой та заспокоїли, що він живий, але зазнав поранення у бою.
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Джерело: 24 Канал
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