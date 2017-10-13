На очі навертаються сльози: у мережі показали щемливий ролик про захисників України

До Дня захисника, який Україна відзначає 14 жовтня, зняли емоційний ролик про українських військових та їхніх матерів.

Ролик виклали у Facebook.

За сюжетом ролику, до матері героя, яка працює вчителькою, приходять військові. Жінка одразу злякалась за свого сина – з її рук випала крейда. Військові розповіли учительці, що її син герой та заспокоїли, що він живий, але зазнав поранення у бою.

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