На Одещині підірвали автомобіль поліції: є постраждалі

В Ізмаїлі (Одеська область) 6 серпня підірвали автомобіль працівника кримінальної поліції.

Як повідомили у прес-службі поліції Одеської області, внаслідок вибуху постраждали дружина та дитина поліцейського, їх госпіталізували.

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На місті події працюють вибухотехніки. Більше подробиці не повідомляють.