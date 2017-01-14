На Одещині від щурячої отрути померла дитина
09:35, сьогодні 187 Читать новость на русском
У селі Софіївка Березовського району на Одещині від отрути для щурів померла дворічна дівчинка.
В одному з будинків господарі хотіли потруїти гризунів. Розсипали для них хімікати. Але випари від речовини подіяли на людей. У лікарню потрапили двоє дітей – дворічна дівчинка у стані клінічної смерті та її чотирирічний брат.
В ході надання медичної допомоги дівчинка померла. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство малолітньої дитини. На даний час проводяться заходи щодо встановлення обставин даної події,
– повідомила інспектор ГУНП в Одеській області Анастасія Якубенко.
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Джерело: 24 Канал
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