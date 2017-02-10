На одній з українських АЕС відбуваються обшуки

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на Запорізькій АЕС

Про це пише "Радіо Свобода".

У СБУ підтверджують факт обшуків на АЕС, проте деталей поки не повідомляють.

Можу лише підтвердити, що працівники СБУ проводять обшуки у рамках кримінального провадження. Слідчі дії ще не закінчені. Поки ми не коментуємо подробиці справи,

– пояснив речник управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко.

До слова, 9 лютого прогримів вибух на АЕС у Франції, проте місцева влада одразу ж запевнила, що жодної небезпеки він не становить.