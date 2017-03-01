На одній з вулиць Києва тимчасово обмежать рух транспорту

Як повідомили у КМДА, з 2 березня рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки буде частково обмежений.

Пов'язано це з капітальним ремонтом частини Прозорівського (Кловського) колектору дощової каналізації. Відтак рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки (біля будинку № 2) буде обмежено до двох смуг руху в напрямку з центру міста до площі Лесі Українки.

Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху,

– йдеться в повідомлені КМДА.

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