На одного Путіна в Україні стало менше завдяки iPhone 7

Українець Вадим Путін змінив прізвище та за це отримав розкішний подарунок – новісінький іРhone 7.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови правління "Приватбанку" Олег Гороховський.

Підбиваю підсумки акції щодо очищення карми для людей з прізвищами Сталін, Берія, Чикатіло, Путін. Пропонувалося їм змінити прізвище на будь–яке інше за іPhone 6 або 7. Вітаю Вадима Об'єжчика, в минулому Вадим Путін, з новим прізвищем і новим iPhone7,

– зазначив він.

Додамо, що антипутінська акція стартувала в листопаді та була чинною навіть на території Росії.

Вадим Об'єжчик своєю чергою подякував Гороховському за таку можливість і зізнався, що давно хотів змінити прізвище.

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